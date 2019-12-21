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Депозит для немовлят на
50 тис. грн - законопроект

Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14

Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт.

Дивися повний текст Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14

украинец = мать украинка и отец украинец по национальности (днк), а не месту рождения...
lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:54

  lestat написав:украинец = мать украинка и отец украинец по национальности (днк), а не месту рождения...


Благородный элек ронный микроскоп вместо штангенциркуля? Но суть не меняется - американская концепция плавильного котла оказалась куда удачнее, чем этнический национализм.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10

я не пригадую такого популізму навіть за часів яника. і це при таких перспективах в економіці...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:20

За деньги налогоплательщиков, можно и депозиты открывать и мосты за 1 миллиард ремонтировать. Такой гнилой власти в Украине еще не было.
eduard_k
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