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Депозит для немовлят на
50 тис. грн - законопроект

Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14

Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт.

Дивися повний текст Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14

украинец = мать украинка и отец украинец по национальности (днк), а не месту рождения...
lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:54

  lestat написав:украинец = мать украинка и отец украинец по национальности (днк), а не месту рождения...


Благородный элек ронный микроскоп вместо штангенциркуля? Но суть не меняется - американская концепция плавильного котла оказалась куда удачнее, чем этнический национализм.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10

я не пригадую такого популізму навіть за часів яника. і це при таких перспективах в економіці...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:20

За деньги налогоплательщиков, можно и депозиты открывать и мосты за 1 миллиард ремонтировать. Такой гнилой власти в Украине еще не было.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:41

  ruslan42212 написав:я не пригадую такого популізму навіть за часів яника. і це при таких перспективах в економіці...

а які перспективи в економіці? Може я щось пропустив?
Облікова не знижуеться, курс не стабільний, настрої не оптимістичні?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:58

тема зачетная особенно для банков и всяких фондов. Вы там себе рожайте а мы зачисляем себе цифры на счет и дальше ими распоряжаемся как угодно. Типа еще один типа пенсионный фонд , любой банкир докажет, что польза для экономики неоспорима
spread
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:29

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают открывать депозит на имя каждого новорожденного украинца.

Сумма депозита – 50 тыс. грн.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46571 ... konoproekt

Через 18 лет за эквивалент нынешних "50 тыс. грн." можно будет купить разве что чашку кофе. А вот банкам действительно, помощь хорошая.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:31

На эти счета государство будет переводить по 50 тыс. грн.

Дыру в бюджете увеличить на 20 млрд гривен - много ума не надо...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:48

Да дошли до ручки следовало такого ожыдать рабочих рук нет людей лечить не за что решыли ещё сделать детей рабов такой номер не пройдёт Украинцы кой чего научились нет людей нет государства приехали.
vadimuran3
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