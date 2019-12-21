У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт.
Дивися повний текст Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14
Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14
украинец = мать украинка и отец украинец по национальности (днк), а не месту рождения...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:54
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10
я не пригадую такого популізму навіть за часів яника. і це при таких перспективах в економіці...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:20
За деньги налогоплательщиков, можно и депозиты открывать и мосты за 1 миллиард ремонтировать. Такой гнилой власти в Украине еще не было.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:41
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:58
тема зачетная особенно для банков и всяких фондов. Вы там себе рожайте а мы зачисляем себе цифры на счет и дальше ими распоряжаемся как угодно. Типа еще один типа пенсионный фонд , любой банкир докажет, что польза для экономики неоспорима
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:29
https://news.finance.ua/ru/news/-/46571 ... konoproekt
Через 18 лет за эквивалент нынешних "50 тыс. грн." можно будет купить разве что чашку кофе. А вот банкам действительно, помощь хорошая.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:31
Дыру в бюджете увеличить на 20 млрд гривен - много ума не надо...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:48
Да дошли до ручки следовало такого ожыдать рабочих рук нет людей лечить не за что решыли ещё сделать детей рабов такой номер не пройдёт Украинцы кой чего научились нет людей нет государства приехали.
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