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Депозит для немовлят на
50 тис. грн - законопроект

Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:24

Хороша ідея,но в це вже ніхто не повірить.
silversmmak
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 02:52

Re: Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект

попытка не плохая, с одной стороны подстегивая рождаемость, с другой стороны ограничение чтобы алкашня не начала детей строгать только ради этого "бонуса", тут же прожрав подьемные, оставив детей без денег. Вопрос в реализации - насколько смогут сделать из этого действительно рабочий закон.
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