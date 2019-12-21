|
|
|
Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:24
Хороша ідея,но в це вже ніхто не повірить.
-
silversmmak
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 03.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лют, 2020 02:52
попытка не плохая, с одной стороны подстегивая рождаемость, с другой стороны ограничение чтобы алкашня не начала детей строгать только ради этого "бонуса", тут же прожрав подьемные, оставив детей без денег. Вопрос в реализации - насколько смогут сделать из этого действительно рабочий закон.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 2314
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
3
5
Додано: Суб 22 лют, 2020 03:40
Ліпше б ви мовчати навчилися, ніж тієї поганої мови!
-
alexada72
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|