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Додано: Суб 22 лют, 2020 02:52
Re: Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект
попытка не плохая, с одной стороны подстегивая рождаемость, с другой стороны ограничение чтобы алкашня не начала детей строгать только ради этого "бонуса", тут же прожрав подьемные, оставив детей без денег. Вопрос в реализации - насколько смогут сделать из этого действительно рабочий закон.
Додано: Суб 22 лют, 2020 09:56
В Японии на законодательном уровне родители обязаны на каждого ребенка оформить договор накопительно страхования жизни. Отказ от оформления- лишение родительских прав. Т.е.каждый ребенок финансово застрахован от того, что родители уйдут из жизни рано и он останется без фин.поддержки, или, если все будет хорошо, то получит к совершеннолетию фин.бонус, чтобы начать независимую жизнь. Государстве в данном случае снимает с себя ответственность за проблемы связанные с детьми. В любом случае ребенок защищён и это делается за счёт родителей. В нашем случае- это делается за счёт государства. Инициатива не плохая. Как и на все депозиты, данные средства будут увеличены за счёт %.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:09
У этой власти хорошие только законопроекты, которые так и не стают ЗАКОНОМ.
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:26
Как в эмиратах только это государство не знает как легально забрать помощь на ребенка а это отличная идея жаль алкашей!
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