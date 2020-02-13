Сьогодні вводиться в дію закон про заборону обмежувати прохід до пляжів. Документ було опубліковано в парламентській газеті "Голос України" 20 листопада.
Дивися повний текст Набрав чинності закон про безперешкодний доступ до водойм.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:39
Набрав чинності закон про безперешкодний доступ до водойм
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрав чинності закон про безперешкодний доступ до водойм.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:26
Re: Набрав чинності закон про безперешкодний доступ до водой
Нуну, посмотрю я как "пересичные" сунутся к водоёмам с построенными дачками))).
|