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Уряд України через кілька тижнів оновить макропрогноз -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує оновити макропрогноз протягом кількох тижнів, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
Дивися повний текст Уряд України через кілька тижнів оновить макропрогноз - прем'єр
.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46
от хто реально радий коронавірусу, то це кабмін Гончарука. Всіх собак і економічні негаразди на нього спишуть
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