Про це повідомляють у банку.
Дивися повний текст ПриватБанк знизив ставки за всіма програмами кредитування купівлі житла.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26
ПриватБанк знизив ставки за всіма програмами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк знизив ставки за всіма програмами кредитування купівлі житла.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26
а був який процент? він після першого року залежить від середнього в країні, тобто для тих хто давніше брав кредит він теж перерахується по новому?
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