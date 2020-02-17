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ПриватБанк знизив ставки
за всіма програмами...

ПриватБанк знизив ставки за всіма програмами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26

ПриватБанк знизив ставки за всіма програмами...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють у банку.

Дивися повний текст ПриватБанк знизив ставки за всіма програмами кредитування купівлі житла.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26

а був який процент? він після першого року залежить від середнього в країні, тобто для тих хто давніше брав кредит він теж перерахується по новому?
shlyocuk
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:28

Могу с уверенностью заявить что не пересчитывают, это изначально прописано в договоре. Был примерно на 5% выше
kirill_yarovoi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:44

kirill_yarovoi

Перший рік і не повинен перераховуватися, а починаючи з другого зараз ставка UIRD 12М +3%, була ніби така ж.
Giroi
 
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