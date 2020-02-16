RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газ міг бути дорожчий
в 4 рази - Гончарук

Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26

Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Без укладення з Росією контракту про транзит газу в Європу вартість блакитного палива в Україні зросла б у 3-4 рази.

Дивися повний текст Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93618
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26

О брєд, реально.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 403
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...
R2 » Пон 17 лют, 2020 12:44
4 197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 02:25
RomanTik
Якою має бути зарплата, щоб українці не їхали на...
R2 » Пон 17 лют, 2020 11:53
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 11:53
jeugen
Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук 1, 2
R2 » П'ят 14 лют, 2020 16:17
16 1077
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 12:32
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.