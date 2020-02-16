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Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Без укладення з Росією контракту про транзит газу в Європу вартість блакитного палива в Україні зросла б у 3-4 рази.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26
О брєд, реально.
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