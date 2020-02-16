Без укладення з Росією контракту про транзит газу в Європу вартість блакитного палива в Україні зросла б у 3-4 рази.
Дивися повний текст Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26
Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:45
При цене в четыре раза дороде проще перейти на бенз или соляру, или сырую нефть. Литр сырой нефти - гривен 10+2 гривны доставка, и все гудбай газ. Можно запасать и хранить, не взрывоопасно,масса достоинств по сравнению с газом.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:54
Для виступу у Верховній раді нормально. Психічно хворим і недолугим, як сказав Разумков, зайде добре. А для інших: яка ціна газу в Європі? Яка ціна газу зі Штатів? Які 3-4 рази, Гончарук?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:03
Отут я Гончаруку вірю. Із такими "спеціалістами" на чолі держави може статися все що завгодно.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:37
Это реально худший премьер-министр в истории Украины,ужас.Недобор денег в бюджет самый большой с 2015 года,и у него хватает наглости хвастаться достижениями,ничтожество.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:47
Может человек действительно дурачок, а мы тут не политкорректно на него обижаемся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:44
Конечно, "дурачок"...только денег сумел заработать на порядок больше любого из пишущих на этом форуме "умных"
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:52
Re: Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук
Обидно говорите (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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