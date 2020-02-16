RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газ міг бути дорожчий
в 4 рази - Гончарук

Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26

Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Без укладення з Росією контракту про транзит газу в Європу вартість блакитного палива в Україні зросла б у 3-4 рази.

Дивися повний текст Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93624
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26

О брєд, реально.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 403
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:45

При цене в четыре раза дороде проще перейти на бенз или соляру, или сырую нефть. Литр сырой нефти - гривен 10+2 гривны доставка, и все гудбай газ. Можно запасать и хранить, не взрывоопасно,масса достоинств по сравнению с газом.
gorobezus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 20.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:51

интересно, он сам это придумал, или подсказал кто ему чушь такую..
djnergal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:54

Для виступу у Верховній раді нормально. Психічно хворим і недолугим, як сказав Разумков, зайде добре. А для інших: яка ціна газу в Європі? Яка ціна газу зі Штатів? Які 3-4 рази, Гончарук?
daonet
1
 
Повідомлень: 275
З нами з: 30.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:03

Отут я Гончаруку вірю. Із такими "спеціалістами" на чолі держави може статися все що завгодно.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 24.05.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:37

Это реально худший премьер-министр в истории Украины,ужас.Недобор денег в бюджет самый большой с 2015 года,и у него хватает наглости хвастаться достижениями,ничтожество.
Scotch
 
Повідомлень: 592
З нами з: 01.08.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:47

Может человек действительно дурачок, а мы тут не политкорректно на него обижаемся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15307
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3961 раз.
Подякували: 6087 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:44

  freeze написав:Может человек действительно дурачок, а мы тут не политкорректно на него обижаемся.


Конечно, "дурачок"...только денег сумел заработать на порядок больше любого из пишущих на этом форуме "умных" :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:52

Re: Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук

antikkristall написав:
  freeze написав:Может человек действительно дурачок, а мы тут не политкорректно на него обижаемся.


Конечно, "дурачок"...только денег сумел заработать на порядок больше любого из пишущих на этом форуме "умных" :)


Обидно говорите (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15307
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3961 раз.
Подякували: 6087 раз.
 
Профіль
20
3
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...
R2 » Пон 17 лют, 2020 12:44
4 198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 02:25
RomanTik
Якою має бути зарплата, щоб українці не їхали на...
R2 » Пон 17 лют, 2020 11:53
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 11:53
jeugen
Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук 1, 2
R2 » П'ят 14 лют, 2020 16:17
16 1080
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 12:32
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.