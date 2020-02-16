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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:36
Товарищ отбитый на всю голову... Цена на газ в Европе самая низкая за последние 10лет. Дальше будет еще снижаться - лето и спрос падает. Мы сейчас покупаем газ по рыночным ценам. Вопрос в студию: откуда взяться цене на газ в 4 раза выше текущей?
Додано: Суб 22 лют, 2020 15:02
Re: Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук
Конечно мог и должен. Ведь порох рассчитывал на два срока грабежа, а e зелени есть только один. Нужно все успеть.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:36
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