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Газ міг бути дорожчий
в 4 рази - Гончарук

Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:36

Товарищ отбитый на всю голову... Цена на газ в Европе самая низкая за последние 10лет. Дальше будет еще снижаться - лето и спрос падает. Мы сейчас покупаем газ по рыночным ценам. Вопрос в студию: откуда взяться цене на газ в 4 раза выше текущей?
balta_laska
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:02

Re: Газ міг бути дорожчий в 4 рази - Гончарук

Конечно мог и должен. Ведь порох рассчитывал на два срока грабежа, а e зелени есть только один. Нужно все успеть.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:36

  antikkristall написав:
  freeze написав:Может человек действительно дурачок, а мы тут не политкорректно на него обижаемся.


Конечно, "дурачок"...только денег сумел заработать на порядок больше любого из пишущих на этом форуме "умных" :)


А скільки там у нього грошей?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:08

Газ на биржах - 95 долларов за 1000м3, накинем 20 долларов за транспортировку, умножим на курс, прибавим НДС. Получилось 3380 грн за 1000 м3. В январе уже выставили цены в 5868 плюс "пресловутая" доставка, размер ее отличается от региона, для Львовской области, почему то больше 2000 грн, но в среднем - ещё около 1000. Итого цена газа 6868 грн!! Наценка 3500грн, или более 100%% После того как поднялся шум, цену задним числом снизили, примерно на 1000. Но даже и после "снижения" это просто откровенный грабеж!! А за "подорожание в 4 раза" вся зелёная слизь висела бы на столбах!!!
caban2001
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:10

  balta_laska написав:Товарищ отбитый на всю голову... Цена на газ в Европе самая низкая за последние 10лет. Дальше будет еще снижаться - лето и спрос падает. Мы сейчас покупаем газ по рыночным ценам. Вопрос в студию: откуда взяться цене на газ в 4 раза выше текущей?

Осень пришла, пора циплят считать (с)

Все будет дорожать, коммунальные услуги в том числе. Снова становится логичным подумать об утеплении фасадов квартир. Сейчас самое время или заказать работы, или сделать все самому. Главное, чтобы потом не разочароваться из-за косяков. И неважно - чужие они или твои собственные.

Ну, а перечень косяков ниже.

https://domservice.ho.ua/forbuilders/13 ... domov.html
buratinyo
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