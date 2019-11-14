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Укроборонпром
продає три літаки

Укроборонпром продає три літаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:41

Укроборонпром продає три літаки

Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія Артем, яка входить до концерну Укроборонпром, виставила на продаж три літаки АН-26, - повідомляється на сторінці державного концерну Укроборонпром в Facebook.

Дивися повний текст Укроборонпром продає три літаки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:41

Вроде же на одном прилетели с Китая? Или два рядом стояли?
esaul
 
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