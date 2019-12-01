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Товарообіг між Україною і
Китаєм збільшиться в 1,7 разу

Товарообіг між Україною і Китаєм збільшиться в 1,7 разу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:53

Товарообіг між Україною і Китаєм збільшиться в 1,7 разу

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз зробив радник з торгово-економічних питань посольства КНР в Україні Лю Цзюнь, пише Mind.

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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:54

300млм за ПЯТЬ лет?!.. м-да... даже китайцы боятся сюда заходить с серьезными деньгами...
maestro71
 
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