Такий прогноз зробив радник з торгово-економічних питань посольства КНР в Україні Лю Цзюнь, пише Mind.
Дивися повний текст Товарообіг між Україною і Китаєм збільшиться в 1,7 разу.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:53
Товарообіг між Україною і Китаєм збільшиться в 1,7 разу
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Дивися повний текст Товарообіг між Україною і Китаєм збільшиться в 1,7 разу.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:54
300млм за ПЯТЬ лет?!.. м-да... даже китайцы боятся сюда заходить с серьезными деньгами...
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