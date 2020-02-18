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"Нафтогаз" в березні знизить
ціну на газ для промисловості

"Нафтогаз" в березні знизить ціну на газ для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:51

"Нафтогаз" в березні знизить ціну на газ для промисловості

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" в березні знизить ціну на газ для промисловості.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:51

Цена без НДС и расходов на его транспортировку!
artem_velichko777
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