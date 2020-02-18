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"Нафтогаз" в березні знизить ціну на газ для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" в березні знизить ціну на газ для промисловості
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:51
Цена без НДС и расходов на его транспортировку!
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