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Вісім українських стартапів отримали від держави майже 9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Вісім українських стартапів, які були визначені Український фонд стартапів в ході конкурсу, отримали від держави сумарно близько 9 млн грн у вигляді seed- і pre-seed-грантів.
Дивися повний текст Вісім українських стартапів отримали від держави майже 9 млн грн
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