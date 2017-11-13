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Вісім українських стартапів
отримали від держави майже 9...

Вісім українських стартапів отримали від держави майже 9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:20

Вісім українських стартапів отримали від держави майже 9...

Пропонуємо до обговорення:
Вісім українських стартапів, які були визначені Український фонд стартапів в ході конкурсу, отримали від держави сумарно близько 9 млн грн у вигляді seed- і pre-seed-грантів.

Дивися повний текст Вісім українських стартапів отримали від держави майже 9 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:20

В здоровых странах стартапы получают деньги от инвесторов.

А в странах курильщика пилят бюджетное бабло.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:55

Раньше был "распил", а теперь "стартап" :)
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