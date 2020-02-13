Нафтогаз затвердив план нарощення власного видобутку газу, який назвали «Тризуб». План передбачає освоєння нових газових родовищ та буріння нових свердловин.
Дивися повний текст У Нафтогазі затвердили новий план збільшення видобутку газу.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:37
У Нафтогазі затвердили новий план збільшення видобутку газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі затвердили новий план збільшення видобутку газу.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:37
"программу с ... названием «Тризуб», которая объединяет: добычу природного газа из более глубоких залежей, добычу сланцевого газа и разработку углеводородного участка Дельфин на шельфе Черного моря" - упс, ну точно приключения Врунгеля, - "как ты лодку назовёшь, - такона и поплывёт..."
скважину, которая в единственном числе должна "из глубоких залежей" обеспечить "замену" добычи несколько сотен, правда, надо было назвать не 888, "ТРИ СЕМЕРКИ"...
добыча "сланцевого газа", - даже если и СЛАНЦЕВ-то НЕТУТИ, - абсолютно не важно...
сейчас "по-быстрячку" надо протянуть дополнительную "СТИМУРИЮЩУЮ" ставку РЕНТЫ ну, что-то 1-1,5% (как можно ближе к величине ПОТЕРЬ) от цены,- не зря же в презентации засветили и "падение экономики газа из-за спада цены" и 1,1 гривны в 5,5 гривен цены (неплохо бы понять, как на 30-50 летней инфраструктуре умудряются "надуть" ОПЕРАЦИОННЫХ издержек в 1,35 гривны) ...
(все же уже забыли Андрейкины $340 себестоимости добычи УГВ в Зеркале недели со всеми "убедительными" цифрами)....
за "Дельфин" объективно надо помолчать, УГВ то никогда шельфовыми месторождениями не занималась, т.е. на фоне "падение экономики газа из-за спада цены" будем доплачивать по "ЗЕЛЁНОМУ ГАЗОВОМУ" тарифу - чтобы не отпугнуть инвестора
а вот опосля - начнём ЭКСПОРТ газа украинской добычи
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