Європейський інвестиційний банк обговорює з українськими партнерами з державного сектора можливість фінансування 10 проектів у 2020 році.
Дивися повний текст Аеропорти, \"Укрпошта\" і дороги: ЄС може профінансувати 10 держпроєктів.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31
Аеропорти, "Укрпошта" і дороги: ЄС може профінансувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аеропорти, \"Укрпошта\" і дороги: ЄС може профінансувати 10 держпроєктів.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31
Якщо Укрпошта краде пошту то що вона зробить з інвестиціями?
Відповідь очевидна.
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