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Аеропорти, "Укрпошта" і дороги:
ЄС може профінансувати...

Аеропорти, "Укрпошта" і дороги: ЄС може профінансувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31

Аеропорти, "Укрпошта" і дороги: ЄС може профінансувати...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський інвестиційний банк обговорює з українськими партнерами з державного сектора можливість фінансування 10 проектів у 2020 році.

Дивися повний текст Аеропорти, \"Укрпошта\" і дороги: ЄС може профінансувати 10 держпроєктів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31

Якщо Укрпошта краде пошту то що вона зробить з інвестиціями?
Відповідь очевидна.
kizino
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