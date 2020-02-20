RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
1000 гривень номінували на
найкращу банкноту року (фото...

1000 гривень номінували на найкращу банкноту року (фото...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:31

1000 гривень номінували на найкращу банкноту року (фото...

Пропонуємо до обговорення:
International Bank Note Society (IBNS) оголосив перші варіанти найкращой банконти.

Дивися повний текст 1000 гривень номінували на найкращу банкноту року (фото банкнот).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93627
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні презентували новенький Bentley (фото)
R2 » П'ят 21 лют, 2020 10:29
1 56
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 10:29
maestro71
Якість газу в січні 2020 року по областях України...
R2 » Сер 19 лют, 2020 15:53
6 338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 13:02
vidplatavorogam
Suzuki представила семимісний кросовер (фото)
R2 » Сер 19 лют, 2020 10:14
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 10:14
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.