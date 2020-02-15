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Cуд Німеччини дозволив Tesla
продовжити розчистку...

Cуд Німеччини дозволив Tesla продовжити розчистку...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:07

Cуд Німеччини дозволив Tesla продовжити розчистку...

Пропонуємо до обговорення:
Суд у Німеччині дав дозвіл виробнику електромобілів Tesla продовжити вирубку лісу під Берліном, де компанія збирається побудувати перший в Європі завод автоконцерну.

Дивися повний текст Cуд Німеччини дозволив Tesla продовжити розчистку ділянки для будівництва заводу.
R2
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