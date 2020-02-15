|
|
Cуд Німеччини дозволив Tesla продовжити розчистку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лют, 2020 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Суд у Німеччині дав дозвіл виробнику електромобілів Tesla продовжити вирубку лісу під Берліном, де компанія збирається побудувати перший в Європі завод автоконцерну.
Дивися повний текст Cуд Німеччини дозволив Tesla продовжити розчистку ділянки для будівництва заводу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93623
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лют, 2020 09:07
Эко технологии победили экологию.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2654
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор