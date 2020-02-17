Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду.
Дивися повний текст Кабмін проти ретроспективного перегляду \"зелених\" тарифів, - Гончарук.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 09:53
Кабмін проти ретроспективного перегляду "зелених"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін проти ретроспективного перегляду \"зелених\" тарифів, - Гончарук.
Додано: Суб 22 лют, 2020 09:53
Варианты ещё есть?
ИЛИ будем платить самую высокую цену в Европе за "зелёное"?
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