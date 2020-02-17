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Кабмін проти ретроспективного
перегляду "зелених"...

Кабмін проти ретроспективного перегляду "зелених"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:53

Кабмін проти ретроспективного перегляду "зелених"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду.

Дивися повний текст Кабмін проти ретроспективного перегляду \"зелених\" тарифів, - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:53

Варианты ещё есть?
ИЛИ будем платить самую высокую цену в Европе за "зелёное"?
straponesa
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