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Глава Нацбанку розкрив
деталі "пілоту" з е-гривні

Глава Нацбанку розкрив деталі "пілоту" з е-гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:52

Глава Нацбанку розкрив деталі "пілоту" з е-гривні

Пропонуємо до обговорення:
Півроку пішло на його підготовку, а ще півроку - на активну стадію і аналіз результатів.

Дивися повний текст Глава Нацбанку розкрив деталі \"пілоту\" з е-гривні.
R2
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Що це? Внутрішньоукраїнська платіжна система?
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