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Глава Нацбанку розкрив деталі "пілоту" з е-гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:52
Пропонуємо до обговорення:
Півроку пішло на його підготовку, а ще півроку - на активну стадію і аналіз результатів.
Дивися повний текст Глава Нацбанку розкрив деталі \"пілоту\" з е-гривні
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Додано: Суб 22 лют, 2020 11:52
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Додано: Суб 22 лют, 2020 22:45
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