Торік із січня по вересень порівняно з аналогічним періодом 2018-го кількість зайнятих українців віком 15-70 років зросла на 219 тис. осіб, або до 58,3%. Роботу мали 16,6 млн громадян.
Дивися повний текст Чому безробітних поменшало.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:05
Чому безробітних поменшало
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому безробітних поменшало.
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:13
Вчера, как раз на это "обратил внимание".
Больному стало легче - он перестал дышать.
У удачливого инвестора:
На казённых
Все смежники и энергетика в Ж...
Расходы на регистрацию, посещения, посещение "того, что предлагают" (з миллиарда задолженности по З/П). - стали недоступны гражданам Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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