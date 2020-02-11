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Чому безробітних поменшало

Чому безробітних поменшало
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:05

Чому безробітних поменшало

Пропонуємо до обговорення:
Торік із січня по вересень порівняно з аналогічним періодом 2018-го кількість зайнятих українців віком 15-70 років зросла на 219 тис. осіб, або до 58,3%. Роботу мали 16,6 млн громадян.

Дивися повний текст Чому безробітних поменшало.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:13

Вчера, как раз на это "обратил внимание".
Больному стало легче - он перестал дышать.
У удачливого инвестора: https://zi.ua/news/v-toretske-na-shakht ... te_113874/
На казённых https://novosti.dn.ua/article/7524-vech ... lzhayutsya

Все смежники и энергетика в Ж...


Расходы на регистрацию, посещения, посещение "того, что предлагают" (з миллиарда задолженности по З/П). - стали недоступны гражданам Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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