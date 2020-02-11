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Чому безробітних поменшало
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Торік із січня по вересень порівняно з аналогічним періодом 2018-го кількість зайнятих українців віком 15-70 років зросла на 219 тис. осіб, або до 58,3%. Роботу мали 16,6 млн громадян.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:44
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