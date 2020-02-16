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ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лют, 2020 15:41
Пропонуємо до обговорення:
У разі банкрутства банку одній особі в одному банку відшкодовується сума за вкладом разом з відсотками, але в межах граничної суми відшкодування - 200 000 грн.
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