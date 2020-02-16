RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФГВФО порадив, як не втратити
кошти в банку-банкруті

ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:41

ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті

Пропонуємо до обговорення:
У разі банкрутства банку одній особі в одному банку відшкодовується сума за вкладом разом з відсотками, але в межах граничної суми відшкодування - 200 000 грн.

Дивися повний текст ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93628
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на...
R2 » Сер 19 лют, 2020 14:07
8 1757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 17:31
telushkin1990
Посадовцям банку «Михайлівський» повідомили про підозру...
R2 » Вів 18 лют, 2020 17:25
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 17:50
vitaliy_berdinskikh
ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з...
R2 » Нед 16 лют, 2020 12:14
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 12:14
lov2108

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.