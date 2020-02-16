У разі банкрутства банку одній особі в одному банку відшкодовується сума за вкладом разом з відсотками, але в межах граничної суми відшкодування - 200 000 грн.
Дивися повний текст ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:41
ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті
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Дивися повний текст ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті.
Додано: Суб 22 лют, 2020 15:42
А кто и как возместит вклады( страхование жизни) в лопнувших страховых кампаниях?
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:42
Re: ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті
Никто, никак
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