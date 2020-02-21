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В Україні черга в дитсадки скоротилася майже на 20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лют, 2020 15:43
Пропонуємо до обговорення:
В Україні за 2019 рік вдалося скоротити чергу в дитячі садки на 19,8 тисячі місць.
Дивися повний текст В Україні черга в дитсадки скоротилася майже на 20 тисяч місць
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:43
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