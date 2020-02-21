RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні черга в дитсадки
скоротилася майже на 20 тисяч...

В Україні черга в дитсадки скоротилася майже на 20 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:43

В Україні черга в дитсадки скоротилася майже на 20 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за 2019 рік вдалося скоротити чергу в дитячі садки на 19,8 тисячі місць.

Дивися повний текст В Україні черга в дитсадки скоротилася майже на 20 тисяч місць.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93628
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:43

1. Выросли.
2. Покинули Украину с родителями.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вісім українських стартапів отримали від держави майже 9...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 17:20
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 10:55
Вкладчик1234
В Україні 82% комунальних підприємств мають нульову...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 17:43
1 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 17:43
freeze
Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 11:59
4 258
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 17:21
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.