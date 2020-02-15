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Українці задекларували 3,9
мільярда: Найбільший дохід -...

Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:55

Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід -...

Пропонуємо до обговорення:
У січні цього року громадяни задекларували 3,9 млрд гривень.

Дивися повний текст Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід - 500 млн грн (інфографіка).
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