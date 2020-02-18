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Українці задекларували 3,9
мільярда: Найбільший дохід -...

Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:55

Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід -...

Пропонуємо до обговорення:
У січні цього року громадяни задекларували 3,9 млрд гривень.

Дивися повний текст Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід - 500 млн грн (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:39

500 лямов - это всего то 20 миллионов долларов.

Обязанность подавать декларации возникает при получении: иностранного дохода.

И где же это, со своей декларацией, наш главный олигарх, не бросающий донбас?
А остальные "владельцы заводов, газет, пароходов", у которых все на офшоры записано - получают меньше 20?

Станиславский плачет...
EKO
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