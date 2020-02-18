У січні цього року громадяни задекларували 3,9 млрд гривень.
Дивися повний текст Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід - 500 млн грн (інфографіка).
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Додано: Суб 22 лют, 2020 16:55
Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід -...
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Дивися повний текст Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід - 500 млн грн (інфографіка).
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:39
500 лямов - это всего то 20 миллионов долларов.
Обязанность подавать декларации возникает при получении: иностранного дохода.
И где же это, со своей декларацией, наш главный олигарх, не бросающий донбас?
А остальные "владельцы заводов, газет, пароходов", у которых все на офшоры записано - получают меньше 20?
Станиславский плачет...
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