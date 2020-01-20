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Зарплати і овертайми: чим незадоволені українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16
Пропонуємо до обговорення:
Українські IT-фахівці скаржаться на овертайми, неконкурентні зарплати і невелику кількість днів відпустки.
Дивися повний текст Зарплати і овертайми: чим незадоволені українські програмісти - опитування
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