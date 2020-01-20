Українські IT-фахівці скаржаться на овертайми, неконкурентні зарплати і невелику кількість днів відпустки.
Дивися повний текст Зарплати і овертайми: чим незадоволені українські програмісти - опитування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16
Зарплати і овертайми: чим незадоволені українські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати і овертайми: чим незадоволені українські програмісти - опитування.
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:18
Только ли украинские программисты этим недовольны? У них зарплата на достаточном уровне. Есть профессии, которые получают значительно меньше и они не менее важны. Программа и деньги сами по себе дырку в трубе не залатают, а мы к этому идем очень стремительно.
|