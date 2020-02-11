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Топ-10 товарів, на експорті
яких Україна заробила найбільше

Топ-10 товарів, на експорті яких Україна заробила найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:47

Топ-10 товарів, на експорті яких Україна заробила найбільше

Пропонуємо до обговорення:
На головні 10 товарів в експорті 2019 року припадає 43,2% усього українського експорту.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:47

На раб силе больше всего.
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