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Втрати світової економіки від
наслідків коронавірусу...

Втрати світової економіки від наслідків коронавірусу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:41

Втрати світової економіки від наслідків коронавірусу...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінками експертів Oxford Economics, в результаті поширення коронавірусу зростання світового ВВП в першому кварталі 2020 р. сповільниться до 1,9%, в порівнянні з першим кварталом 2019 року.

Дивися повний текст Втрати світової економіки від наслідків коронавірусу можуть досягти $1,1 трлн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:41

Только США оценивает упущенную выгоду от каждой смерти в $100000 - 1000000 в зависимости от региона проживания.
Потому 1триллион это сильно занижено.
Если в США заболеет хотя бы 5% населения, стоимость лечения(как минимум балансовая) привысит эту сумму.
arheops
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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