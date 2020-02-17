|
|
|
Втрати світової економіки від наслідків коронавірусу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 00:41
Пропонуємо до обговорення:
За оцінками експертів Oxford Economics, в результаті поширення коронавірусу зростання світового ВВП в першому кварталі 2020 р. сповільниться до 1,9%, в порівнянні з першим кварталом 2019 року.
Дивися повний текст Втрати світової економіки від наслідків коронавірусу можуть досягти $1,1 трлн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93633
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 23 лют, 2020 00:41
Только США оценивает упущенную выгоду от каждой смерти в $100000 - 1000000 в зависимости от региона проживания.
Потому 1триллион это сильно занижено.
Если в США заболеет хотя бы 5% населения, стоимость лечения(как минимум балансовая) привысит эту сумму.
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лют, 2020 07:39
Мы уже страдаем. Например, закончился определенный вид товара, а постовок из Китая нет. Карантин.
Товар из Поднебесной и Тайваня будет дорожать, пополнить полки нечем.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2655
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|