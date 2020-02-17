В Україні вкотре мають намір підвищити пенсійний вік.
Дивися повний текст Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка).
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Додано: Нед 23 лют, 2020 08:21
Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка).
Додано: Нед 23 лют, 2020 08:21
А вот почему бы не дополнить статью ещё и размером минимальной и максимальной пенсии. А также прожиточный минимумом.
А то прям хочу жить в Украине!!
Додано: Нед 23 лют, 2020 08:59
А начинать статистику нужно с средней продолжительности жизни.И увидим кто сколько может наслаждаться пенсионной жизнью.
Додано: Нед 23 лют, 2020 09:03
Ну, все - капець! Раз почали малювати графіки - скоро підвищать вік виходу на пенсію
п.с. ...іще прикольність повідомлення полягає в тому, що вказуючи середню тривалість життя в Україні (72 роки), автор не уточнює, що мається на увазі тривалість життя жінок! Чоловіки, в Україні, на десяток років живуть менше...і виходить, що більшість з нас (чоловіків)до нового пенсійного віку, просто, не будуть доживати
Слава Україні! /читаю усіх/
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