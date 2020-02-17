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Коли виходять на пенсію
в Європі (інфографіка)

Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 08:21

Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вкотре мають намір підвищити пенсійний вік.

Дивися повний текст Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 08:21

А вот почему бы не дополнить статью ещё и размером минимальной и максимальной пенсии. А также прожиточный минимумом.
А то прям хочу жить в Украине!!
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 08:59

А начинать статистику нужно с средней продолжительности жизни.И увидим кто сколько может наслаждаться пенсионной жизнью.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:03

Ну, все - капець! Раз почали малювати графіки - скоро підвищать вік виходу на пенсію :(

п.с. ...іще прикольність повідомлення полягає в тому, що вказуючи середню тривалість життя в Україні (72 роки), автор не уточнює, що мається на увазі тривалість життя жінок! (або автор вивів середнє значення з тривалості життя чоловіків та жінок) Чоловіки, в Україні, на десяток років живуть менше...і виходить, що більшість з нас :( (чоловіків)до нового пенсійного віку, просто, не будуть доживати :(
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:43

только в автокатастрофах гибнет в сотни раз больше чем на войне, а пьют и курят как бешаные, родственники мочат друг друга и соседи тоже. то эти 72 еще чудо в дикой стране.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:33

Кто живет 72 года? Из моего окружения только мой дед в 73 умер (у него здоровье было богатырское), все остальные в 50-55 максимум уходят (и таких большинство). Может это я не в Украине живу или автор статьи писатель-фантаст.
777serg87
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