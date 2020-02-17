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Коли виходять на пенсію
в Європі (інфографіка)

Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 03:26

Хто мені пояснить чому пенсійний вік жінок і чоловіків різний а не однаковий? Це схоже на дискримінацію чоловічої статі, адже чоловіки живуть меньше, і при цьому ще й пенсійний вік більший
ezio_audit0re
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 06:13

Якщо дивитись на інші країни, то потрібно показувати:
Середній прожитковий
Роки виходу
Кількість років стажу
Умови праці і багато інших факторів...
Вас інтересує тільки власна кишеня
deni_195934bg
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:36

Треба дорости до рівня їхнього забезпечення, а в першу чергу медичного
vovar797
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