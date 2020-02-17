Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 03:26
Хто мені пояснить чому пенсійний вік жінок і чоловіків різний а не однаковий? Це схоже на дискримінацію чоловічої статі, адже чоловіки живуть меньше, і при цьому ще й пенсійний вік більший
Додано: Пон 24 лют, 2020 06:13
Якщо дивитись на інші країни, то потрібно показувати:
Середній прожитковий
Роки виходу
Кількість років стажу
Умови праці і багато інших факторів...
Вас інтересує тільки власна кишеня
Додано: Пон 24 лют, 2020 07:36
Треба дорости до рівня їхнього забезпечення, а в першу чергу медичного
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:41
Це ж треба владі себе так підсатвити, підготувавши таблицю згідно якої треба зменшити пенсійний вік... Згідно наведних даних в Україні найменший термін середнього перебування на пенсії - 12 років. В Європі люди перебувають на пенсії від 13,8 років (Данія) до 21,4 роки (Італія), тому в середньому можна прийняти 17 років. Як наслідок, вік виходу на пенсію в Україні на сьогоднішній день повинен становити 55 років для всіх :)
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:18
А чому всі мовчать про те, що діти і онуки пенсіонерів сьогоднішніх і майбутніх більшості не сплачують до пф. Багато сподівають що мінімалку платити всеодно будуть. Я своїй сусідці відповіла на запитання чому така мала пенсія, що її доньки отримують зарплати в конвертах. За кордоном всі сплачують і не в один пф, щоб на старість подорожувати.
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