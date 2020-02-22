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Чисельність програмістів в Україні може складати 200...
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Додано: Нед 23 лют, 2020 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Загальна чисельність інженерів-програмістів, зайнятих у індустрії інформаційних та комунікаційних технологій на початок 2020 року могла сягнути 200 тис.
Дивися повний текст Чисельність програмістів в Україні може складати 200 тисяч – Світовий банк (інфографіка)
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Додано: Нед 23 лют, 2020 10:02
Это не та армиЯ которой хвастал Зеленский?
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tofickk
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