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Чисельність програмістів в
Україні може складати 200...

Чисельність програмістів в Україні може складати 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:02

Чисельність програмістів в Україні може складати 200...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна чисельність інженерів-програмістів, зайнятих у індустрії інформаційних та комунікаційних технологій на початок 2020 року могла сягнути 200 тис.

Дивися повний текст Чисельність програмістів в Україні може складати 200 тисяч – Світовий банк (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:02

Это не та армиЯ которой хвастал Зеленский?
tofickk
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