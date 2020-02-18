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Підприємцям пропонують ввести
інвестиційний податковий...

Підприємцям пропонують ввести інвестиційний податковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:24

Підприємцям пропонують ввести інвестиційний податковий...

Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити інвестиційний податковий кредит.

Дивися повний текст Підприємцям пропонують ввести інвестиційний податковий кредит: законопроект.
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