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Bloomberg назвав країни,
які можуть найбільше...

Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:28

Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналізі Bloomberg Economics.

Дивися повний текст Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю.
R2
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