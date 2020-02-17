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Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналізі Bloomberg Economics.
Дивися повний текст Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю
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